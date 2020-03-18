Как строители могут обмануть во время кризиса

Есть ли способы распознать недобросовестных строителей?

Стоило доллару скакнуть до 430-440 тенге, а пандемии коронавируса напугать человечество, как в интернете оживились компании, предлагающие казахстанцам разными способами сберечь деньги в беспокойное время, передает zakon.kz.

Интерес к такой рекламе понятен: средства сохранить хочется, а возможностей для инвестиций не слишком много. Финансовый рынок вызывает подозрения: кто не слышал про разорившихся инвесторов? Игра с валютами тоже не всех устраивает: многие приходили играть на "Форекс", да мало кто ушел с выигрышем. Слишком там все нестабильно, и не все брокеры отличаются добросовестностью.

Еще один сектор, к которому присматриваются многие, – недвижимость. Квартиры не дорожают так стремительно, как доллар, – но и резко дешеветь они тоже не будут. Если доллар дорожает на 20%, цена недвижимости увеличивается в среднем на 10%. Если доллар падает (как это было, например, с зимы 2016 по весну 2017) – недвижимость просто замирает в цене. Неудивительно, что многие рассматривают покупку квартир как тихую, но надежную гавань для своих сбережений. При этом дешевле купить жилье на нулевом этапе строительства – пока дом будет сдан, квартира может подорожать на треть. Купил за 15 миллионов – продал за двадцать. Выгодно!

Увы, но и тут есть подводные камни. Результаты общественного мониторинга в конце февраля показали, что в столице как минимум 14 компаний привлекают деньги дольщиков без соответствующего разрешения. В Алматы без разрешительной документации жильё продают восемь фирм. Такие примеры были выявлены в Шымкенте, Атырау. Эксперты не сомневаются, что проверили бы другие города – и там нашли бы подобные случаи. Всего на рынке на конец февраля было обнаружено более 30 компаний, грубо нарушающих законы. На продажу они выставили девять тысяч еще не построенных квартир.

Связываться с такими застройщиками рискованно. Чаще всего их бизнес устроен по принципу пирамиды. Собирают с клиентов деньги на еще не построенную недвижимость. При этом либо продают по дешевке, либо слишком много оставляют у себя в кармане. В любом случае деньги быстро заканчиваются, а дом еще не сдан. Не беда – начинают продавать новый, затем еще один, и еще – часто даже не вырыв котлована.

Вскоре пирамида рушится. Владельцы компании обнаруживаются где-то далеко за границей. Возвращаться домой не спешат – и вовсе не из-за карантина. А покупатели ждут… Недавно стало известно, что дольщики одного из столичных ЖК получили свое жильё спустя восемь лет – но не все, потому что продано было 230 квартир, а построено всего 180. И это им еще повезло. Другие дома стоят недостроенными десятилетия, как памятники доверчивости одних и жадности других. Только в столице страны таких объектов более сорока. Квартиры в них купили, но не получили почти 13 тыс. человек.

Есть ли способы распознать недобросовестных строителей? Ответ – да. Если вместо договора долевого участия, зарегистрированного в акимате, вам подсовывают договор бронирования, займа, цессии или еще какую-то бумажку – будьте осторожны!

Если ваша будущая квартира не застрахована в Фонде гарантирования жилищного строительства – будьте осторожны!

У строительной компании должна быть или гарантия ФГСЖ, или разрешение акимата на привлечение денег дольщиков. Если ни того, ни другого нет – поворачивайтесь и уходите.

Если вам предлагают пай в жилищно-строительном кооперативе – будьте осторожны! Настоящие ЖСК создаются для постройки одного дома. Если в ЖСК говорят, что построили или продают несколько жилых комплексов – есть риск нарваться на пирамиду. Даже если вы убедитесь, что ранее этот ЖСК действительно что-то сдал в эксплуатацию, не факт, что вам повезет. Тут как с финансовой пирамидой – если кто-то получил свои деньги до вас, вы, скорее всего, их не получите. Так же и с квартирами от псевдо-ЖСК.

Еще совет: погуглите, нет ли компании, в которую вы обратились, в списках недобросовестных участников рынка. Их регулярно обновляет Ассоциация застройщиков Казахстана.

Список застройщиков, реализующих помещения без разрешения на привлечение денег дольщиков в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау и Шымкент (Результаты общественного мониторинга по состоянию на 28 февраля 2020 г.).

Ну и, пожалуй, самая главная рекомендация – не гонитесь за дешевизной. Во время кризиса бесплатный сыр мерещится повсюду. Но лучше заплатить проверенной временем и надежной крупной компании, чем нарваться на мелких мошенников и остаться без денег. Проверено десятками тысяч дольщиков.

Дихан Кудайберген

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