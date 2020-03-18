Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев поговорил с президентом Узбекистана

Они обсудили меры, которые были приняты против распространения коронавируса.

Фото : Акорда18 марта 2020, 14:41

Касым-Жомарт Токаев поговорил с Шавкатом Мирзиёевым. Президенты обсудили ситуацию с распространением коронавируса, проинформировали друг друга о мерах по борьбе с болезнью, передает zakon.kz.

Пресс-служба Акорды сообщает, что Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными.

Президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран. В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты