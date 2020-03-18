Токаев поговорил с президентом Узбекистана

Они обсудили меры, которые были приняты против распространения коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев поговорил с Шавкатом Мирзиёевым. Президенты обсудили ситуацию с распространением коронавируса, проинформировали друг друга о мерах по борьбе с болезнью, передает zakon.kz.

Пресс-служба Акорды сообщает, что Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными.

Президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран. В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.

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