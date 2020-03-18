В Алматы дороги и тротуары будут мыть два раза в день

Дезинфекция не опасна.

Дороги и тротуары будут мыть в Алматы два раза в день, передает zakon.kz.

Утром и вечером будут мыть дороги и тротуары в городе, - сообщил заместитель руководителя Управления зеленой экономики Алматы Диас Ахметкалиев на брифинге.

Он отметил, что дезинфекция не опасна.

В связи с ЧП в стране коммунальными службами организовано круглосуточное дежурство. Производится мойка дорог, тротуаров, а также пешеходных зон. Организована работа по дезинфекции уличных урн, детских, спортивных и игровых площадок в парках, скверах и других местах общего пользования.Вывоз бытовых отходов производится согласно графику. Производится дезинфекция контейнерных площадок. Просьба к жителям - отработанные медицинские отходы складывать в отдельные пакеты для дальнейшей утилизации, - отметил он.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!