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Волонтеры и ДЧС обсудили план совместных действий на ближайшее время

Принято решение о проведении обучения волонтеров.

Фото : ДЧС Карагандинской области18 марта 2020, 15:01

В ДЧС Карагандинской области проведена встреча с лидерами волонтерских организаций региона, передает zakon.kz.

Как известно, 2020 год объявлен в Казахстане Годом волонтера. Лидеры и координаторы волонтерских организаций Карагандинской области были приглашены в ДЧС региона для обсуждения вопросов участия волонтеров в мероприятиях, проводимых органами гражданской защиты.

На встрече с заместителем начальника ДЧС Карагандинской области Биржаном Каримовым присутствовали лидеры волонтерского центра "Шанырақ", молодежной благотворительной организации "Ақ ниет", общественного объединения "Молодёжный альянс", КОФ ОО "Общество Красного полумесяца Республики Казахстан" и КГУ "Молодёжный ресурсный центр Карагандинской области".

В ходе встречи сотрудниками ДЧС была доведена Дорожная карта по участию волонтеров и волонтёрских организаций в мероприятиях, проводимых органами внутренних дел, презентована форма единого образца для волонтёров. После обсуждения поставленных вопросов, принято решение о проведении обучения волонтеров на базе ДЧС и КОФ ОО "Общество Красного полумесяца Республики Казахстан", - рассказали в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Так же представителей волонтерских организаций познакомили с проектом Меморандума о взаимном сотрудничестве и приняли решение о его подписании.


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