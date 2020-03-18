Гульнаре Каримовой увеличили срок заключения

В колонии в Ташкентской области Каримова находится с марта 2019 года.

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы, передает zakon.kz.

Сегодня, 18 марта в Ташкентском городском суде завершился процесс по делу в отношении Гульнары Каримовой.

Ей назначили наказание в виде 13 лет и 4 месяцев лишения свободы по обвинениям в вымогательстве, присвоении, растрате, легализации преступных доходов других преступлениях.

Согласно нормам уголовного законодательства и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года, – говорится в сообщении Верховного суда Узбекистана.

В 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы в 2015 году. В декабре 2017 в рамках еще одного дела срок вырос до 10 лет. В марте 2019 года ее поместили в колонию общего режима в Ташкентской области.

Каримова – старшая дочь покойного президента Ислама Каримова. Ранее она работала в МИД Узбекистана, несколько лет представляла официальный Ташкент в швейцарских международных организация, занимала посты посла республики в Испании и советника-посланника посольства Узбекистана в Москве, постоянного представителя своей страны при ООН. Каримова также была известна, как дизайнер одежды и певица, выпустила коллекцию одежды, мужские и женские духи под брендом Guli и англоязычный музыкальный альбом.

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