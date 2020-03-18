В управлении образования Алматы рассказали о дистанционном обучении
Все вопросы будут учтены.
Фото : kursy.courses18 марта 2020, 15:34
В Алматы в с 19 марта будет введен карантин. Школьники отправлены на каникулы. С 6 апреля ученики должны будут перейти на дистанционное обучение. На вопросы о трудностях такого процесса ответила заместитель руководителя управления образования Алматы Айткулова Гульнара, передает zakon.kz.
У большинства жителей возникают вопросы, что будет с учениками у которых нет интернета или в семье трое детей и один компьютер.
По словам Айткуловой, все вопросы будут учтены.
Управление образования города вырабатывает алгоритм. Эти вопросы со специалистами решаются. Все вопросы будут учтены, - сказала она.
Кроме того, она надеется, что у каждого учителя есть компьютер.
Учителя будут работать из дома. Мы обязательно промониторим всю технику у учителей и учащихся, - заключила она.
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