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Австралия запретила своим гражданам покидать страну

Запрет будет действовать в течение шести месяцев.

Фото : migrantumir.com18 марта 2020, 16:03

Власти Австралии объявили "чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности" из-за распространения коронавируса и запретили своим гражданам покидать страну, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

О запрете объявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время онлайн пресс-конференции. По его словам, режим ЧС позволит правительству закрывать населенные пункты и регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин, что поможет в замедлении распространения коронавируса и спасет жизни людей. Две главные австралийские авиакомпании Qantas и Virgin Australia сократили международные рейсы соответственно на 90% и 100%.

Помимо этого, в Австралии запретили проводить любые необязательные массовые мероприятия численностью более 100 человек. Это не касается школ, общественного транспорта и торговых центров.

Запрет будет действовать в течение шести месяцев. В Австралии на данный момент зарегистрировано свыше 500 случаев заболевания, шестеро заразившихся коронавирусом скончались. По словам министра, события, подобные нынешней пандемии, происходят раз в сто лет. Ничего похожего в Австралии не наблюдалось с конца Первой мировой войны.

В более чем в 30 странах Европы полностью закрыты школы, частично — в Финляндии и Германии. Действуют ограничения на публичные мероприятия, во многие страны запретили выходить из дома, за исключением поездки на работу, в больницу или за товарами первой необходимости.


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