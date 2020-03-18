Функциональность и умение адаптироваться – ключевые факторы успешной работы вуза в ХХI веке

Необходимо отметить, что Алматинский филиал совместно с Головным вузом, расположенным в Санкт-Петербурге, уделяет все больше внимания развитию дистанционных технологий обучения.

Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов отвечает на вызовы времени. Наши корреспонденты решили лично убедиться в том, как одно из высших учебных заведений Алматы реагирует на непростые вызовы сегодняшнего дня.

Учитывая сегодняшнее положение дел, нами были приняты все необходимые профилактические меры для защиты здоровья наших студентов и трудового коллектива. На сегодняшний день все формы обучения переведены на дистанционный и удаленный формат обучения. Данная система позволит провести обучение с применением дистанционных технологий без ущерба качеству образования, – сообщает руководство АФ СПбГУП.

К слову добавим, что Приемная комиссия вуза продолжает свою работу в штатном режиме и ведет офлайн-консультации абитуриентов с 09:00 до 17:30 часов ежедневно с понедельника по пятницу. У всех абитуриентов есть возможность подать документы на подготовительные курсы в онлайн-режиме и получить подробную консультацию посредством call-центра по телефону + 7 727 345 35 03, электронной почты cource@gup.kz и социальной сети @af_spbgup.

Необходимо отметить, что Алматинский филиал совместно с Головным вузом, расположенным в Санкт-Петербурге, уделяет все больше внимания развитию дистанционных технологий обучения.

Мы понимаем, что современный мир диктует свои правила и тенденции, в том числе и в мире образования, и дистанционное обучение в будущем поможет решить целый ряд поставленных задач. Доступность и персонализация обучения являются очень важными критериями оценки дистанционного образования. Но для нас, как специалистов с большим опытом работы, важны и другие факторы. Очень важно, чтобы современное поколение студентов понимало, что при внедрении, распространении и применении дистанционных технологий обучения имеется риск снижения качества передаваемых знаний. Именно поэтому при создании собственной модели дистанционных технологий обучения мы делаем большой упор на качество и востребованность получаемых знаний, ведь нам намного важнее, чтобы студент в процессе обучения получил реальные навыки и знания, которые помогут ему стать успешным специалистом на рынке труда как Казахстана, так и России, – комментирует руководство вуза.

Мы напомним, что выпускники СПбГУП успешно трудятся во многих сферах экономики, культуры, бизнеса и юриспруденции Казахстана и показывают практически 100% уровень трудоустройства.

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