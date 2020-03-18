Алматинцы смогут без ограничений передвигаться по городу во время карантина

В связи с сокращением пассажиропотока будет увеличен интервал движения на 20%.

Ерлан Кожагапанов, первый заместитель акима города Алматы, на брифинге дал пояснения по карантину в городе, передает zakon.kz.

Перемещение по городу жителей и автотранспорта остается без ограничений. Автобусы и метро будут работать в штатном режиме, - сказал Кожагапанов.

В связи с сокращением пассажиропотока будет увеличен интервал движения на 20%.

Что касается запрета на въезд. Сотрудники, необходимые для жизнеобеспечения города (полиция, водители автобусов и т.д.), будут временно размещены на территории города. Остальным, в том числе жителям пригорода, въезд будет закрыт.

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