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Коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток

Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с COVID-19.

Фото : liter.kz18 марта 2020, 16:48

Коронавирус COVID-19 может сохранять жизнеспособность в воздухе до нескольких часов, а на некоторых поверхностях - до трех суток, сообщает zakon.kz со ссылкой на Медицинский журнал Новой Англии.

Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких часов, а на поверхностях - до нескольких дней, - заявили американские ученые.

В исследовании приняли участие специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, Принстонского университета, Калифорнийского университета и центров по контролю и профилактике заболеваний США. Для исследования ученые распыляли в воздухе и на поверхностях аэрозоль с COVID-19. Они выяснили, что, попав в воздух, COVID-19 может сохранять жизнеспособность на три часа.

По словам ученых, на поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному. Так, дольше всего он держался на пластике и нержавеющей стали - до 72 часов. На картоне он в состоянии "выжить" не более 24 часов, а на медных поверхностях - максимум четыре часа

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