Нефтедобывающие компании могут быть освобождены от части налогов

У нас есть все инструменты для поддержки наших нефтедобывающих компаний - Магауов.

Нефтедобывающие компании не будут платить рентный налог к цене на нефть пока стоимость "черного золота" будет ниже 40 долл. за баррель. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов в ходе выступления на брифинге в Службе Центральных Коммуникаций, сообщает корреспондент zakon.kz.

Асет Магауов рассказал, что правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым с рабочим визитом посетила нефтяные регионы страны. В ходе поездки прошли встречи с руководителями нефтедобывающих и нефтесервисных компаний регионов. Вопросы, поднятые на встречах, в данный момент прорабатываются правительством.

Для снижения последствий снижения цен на нефть для нефтедобывающих компаний законодательство предусматривает несколько аспектов:

1. привязку рентного налога к цене на нефть. Рентный налог привязан к цене на нефть и если при цене 60 долл. за 1 баррель ставка была 11% от стоимости экспорта, то при цене менее 40 долл.США ставка составляет 0%;

2. Привязку экспортной таможенной пошлины к цене на нефть.

Экспортная таможенная пошлина тоже привязана к цене на нефть. При цене 60 долл. за баррель она составляет 60 долл. за тонну, при цене 40 долл за баррель она составит 40 долл за тонну и при цене 35 долл. за баррель она составит 35 долл. за тонну;

3. Ставку налога на добычу полезных ископаемых на нефть для месторождений, отнесенных к категории низкорентабельных, а также другие меры, - сообщил он.

Вице-министр также отметил, что ситуацию на нефтяном рынке сложно назвать стабильной по причине резкого падения котировок.

Но у нас есть все инструменты для поддержки наших нефтедобывающих компаний. Мы ведем постоянный мониторинг ситуации, объемы добычи не сокращались и идут в прежнем режиме,- заверил Асет Магауов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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