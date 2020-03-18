Еще один случай коронавируса выявили в Алматы

На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев.

Министерство здравоохранения РК сообщило еще об одном случае коронавируса, передает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, - сказано в сообщении.

По состоянию на 17.00 часов 18 марта в стране выявили три новых случая, все в Алматы.

На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса. Из них в Алматы – 18 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.

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