Сбербанк Казахстан готов оказать поддержку своим клиентам

Банк реорганизовал свою работу.

В связи с принятием на территории Республики Казахстан чрезвычайных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, Сбербанк выражает готовность оказать помощь своим клиентам, чья деятельность будет затронута в результате этих действий, передает zakon.kz.

В первую очередь, Сбербанк реорганизовал свою работу, направив еще больше усилий на дистанционное обслуживание клиентов, которым в любое удобное время доступны онлайн каналы Сбербанка, где они смогут получать банковские услуги не выходя из дома или офиса.

Банк понимает, что введение режима чрезвычайного положения на территории всей республики и карантина в городах Нур-Султан и Алматы скажется на финансовом положении многих индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также граждан, вынужденных временно оставить работу.

В связи с вышеизложенным, Банк выражает свое согласие с инициативам Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), направленным на защиту прав потребителей финансовых услуг.

В частности, Банком предлагаются следующие меры поддержки для клиентов:

1. В период действия чрезвычайного положения в РК Сбербанк не будет начислять штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей у физических лиц - клиентов банка в результате ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Казахстане. Заемщикам не нужно обращаться в Банк по данному вопросу, отмена начисления будет проведена самостоятельно Банком в одностороннем порядке.

2. Принимая во внимание заявленную АРРФР инициативу по введению запрета на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц, Банком будут предприняты соответствующие действия после реализации соответствующих изменений на законодательном уровне. При этом заемщикам также не нужно будет обращаться в Банк, все будет осуществлено в одностороннем порядке.

3. Юридическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения ограничений, связанных с чрезвычайным положением в Казахстане, в индивидуальном порядке будет рассмотрена возможность предоставления отсрочки по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней. Для получения отсрочки нет необходимости лично обращаться в филиалы Банка, достаточно отправить заявление через систему интернет-Банка СбербанкБизнесОнлайн/СберБизнес. По получению заявления представитель Банка свяжется с Вами для запроса необходимой дополнительной информации для принятия решения.

Сбербанк ожидает, что вышеуказанные меры окажут положительное влияние на финансовое благополучие клиентов Банка, а также стабильность финансовой системы страны.

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