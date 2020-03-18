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Во всех домах в Алматы должна проводиться дезинфекция

Если санобработка домов не производится, их жители могут обратиться в Управление жилищной политики.

Фото : кадр видео18 марта 2020, 17:47

Заместитель руководителя Управления жилищной политики Алматы Мейржан Отыншиев рассказал о дезинфекции домов в городе, передает zakon.kz.

По словам спикера, в городе 8 494 многоквартирных домов. Санитарная обработка должна проводиться во всех домах. Обрабатываются вестибюли, холлы, лестницы, лифты придомовой участок.

При этом он отметил, что дома и прилегающие территории относятся к общему имуществу объекта кондоминимума, и расходы, в том числе по санитарной обработке, несут собственники.

Поэтому акимат просит жителей проявить ответственность и исправно вносить ежемесячные взносы на содержание объектов кондоминимума, так как из этого фонда закупаются средства для санитарной обработки.

Акимат сейчас прорабатывает меры по поддержке КСК в дезинфекции домов для нераспространения коронавируса.

Если санобработка домов не производится, их жители могут обратиться в Управление жилищной политики.


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