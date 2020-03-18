Организм борется с коронавирусом, как с гриппом – ученые

Сейчас первоочередная задача ученых — понять, чем именно обусловлены летальные исходы и как помочь иммунной системе тяжело больных пациентов справиться с вирусом.

Ученые из Университета Мельбурна, что в Австралии, заявили, что им удалось исследовать реакцию иммунной системы на новый коронавирус SARS-CoV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на Вести.Ru.

Результаты их исследований, опубликованные в журнале Nature Medicine, показывают, что механизм преодоления новой вирусной инфекции практически не отличается от борьбы с обычным гриппом.

В исследовании описывается наблюдение за иммунной системой у пациентки с симптомами инфицирования SARS-CoV-2. Она добровольно согласилась на наблюдения ученых.

Возможно, что исследование способно помочь в разработке вакцины от коронавируса.

Специалисты также отмечают: согласно текущим оценкам, более чем в 80% случаев болезнь COVID-19 имеет легкую или умеренную степень тяжести. Вероятно, это связано как раз с тем, что иммунная система человека сама по себе способна противостоять коронавирусу.

Однако у многих людей болезнь протекает в тяжелой форме, а число скончавшихся от нее продолжает расти. Это говорит о том, что защитная реакция срабатывает не всегда и, судя по всему, может зависеть от ряда факторов (например, возраста, общего состояния здоровья, наличия хронических заболеваний).

Сейчас первоочередная задача ученых — понять, чем именно обусловлены летальные исходы и как помочь иммунной системе тяжело больных пациентов справиться с вирусом.

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