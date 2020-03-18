Производительная мощность предприятия позволяет выпускать около 60 тыс. литров средств в месяц.

В Акмолинской области начали производить антисептики, сообщает zakon.kz.

ТОО "Завод бытовой химии" в Кокшетау издавна привлекает потребителей экологичностью своей продукции.

В ассортименте предприятия широкий перечень моющихся и дезинфицирующих средств для поверхностей, имеющих широкий покупательский спрос в северных регионах Казахстана.

В связи с обострением в стране ситуации вокруг пандемии коронавируса для обеспечения жителей области антисептическими средствами местный завод приступил к производству данного вида продукции, сообщает управление внутренней политики региона.

Наш завод в кратчайшие сроки переориентировал и наладил новое производство антибактериальной и антисептической продукции. На сегодняшний день заключен договор с "СПК "Есиль" на изготовление 15 000 литров антисептической продукции. Производство работает на полную мощность и ожидаем нового поступления компонентов, - рассказал директор завода Фарук Курмаев.

По информации руководителя предприятия в состав антисептической продукции входит дезинфицирующий концентрат, этиловый спирт, производимый на местном Айдабульском спиртзаводе, глицерон, отдушка и специфические добавки.

Производительная мощность предприятия позволяет выпускать около 60 тыс. литров средств в месяц. Продукция разливается в емкости объемом 1, 5 литров и 220 миллилитров, которые изготавливаются самим заводом.

К слову, цена продукции одна из самая низкая в регионе. Так, 1 литр стоит 1 500 тенге.

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