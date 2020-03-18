Почти 2 млн заработал спекулянт на медицинских масках в Актобе

Он продавал их по цене 190 тенге за штуку.

Фото : kr.informator.ua

Сотрудники ДЭР по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе ОРМ провели контрольный закуп, сообщает zakon.kz. Установлено, что 27-летний житель Актобе реализовал со склада, медицинские маски на общую сумму 1 805 000 тенге по цене 190 тг. за штуку, - говорится в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 ч.1 УК РК. Сотрудники комитета по финансовому мониторингу МФ РК просят граждан, столкнувшихся с подобными фактами, обращаться по телефону доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК: 8 (7172) 70-84-78, либо по адресу: город Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10.

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