Мамин поручил снять импортные пошлины на социально значимые товары

Необходимо оперативно реагировать и принимать меры по обеспечению рынка продовольствием.

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, сообщает zakon.kz.

О санитарно-эпидемиологической ситуации доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, обстановке в городах Нур-Султан и Алматы и готовности к карантину — акимы А. Кульгинов и Б. Сагинтаев, ситуации с ценообразованием на социально-значимые продукты питания — министр торговли и интеграции Б. Султанов, вопросах регулирования тарифов и защиты конкуренции на объектах торговли — министр национальной экономики Р. Даленов, обеспеченности государства социально-значимыми продуктами питания и мерах по поддержке стабилизационных фондов в регионах — министр сельского хозяйства С. Омаров.

Главой Государства поставлена задача обеспечить бесперебойное снабжение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. Учитывая складывающуюся ситуацию, необходимо оперативно реагировать и принимать меры по обеспечению рынка продовольствием, — сказал А. Мамин.

Министерствам финансов и торговли поручено проработать вопрос снятия импортных пошлин на социально значимые продовольственные товары для насыщения внутреннего рынка. При этом обеспечить соблюдение фитосанитарного и ветеринарного контроля ввозимых товаров.

Акимам регионов дано указание проводить ежедневный мониторинг текущей ценовой ситуации на социально-значимые продовольственные товары и в случае необходимости принимать соответствующие оперативные меры через установление предельных цен и проведение интервенций.

Глава Правительства дал поручение акиматам регионов выделить дополнительные средства из местных бюджетов для формирования региональных стабилизационных фондов продтоваров.

Премьер-Министр поручил утвердить порядок принятия решений по вопросам пересечения государственной границы на период ЧП, а также принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности транзитного транспорта.

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