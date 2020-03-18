Жителей Алматинской области просят отказаться от поездок в Алматы

В области все продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. Продукции первой необходимости имеется в полном объеме.

Аким Алматинской области Амандык Баталов обратился к жителям, сообщает zakon.kz.

Уважаемые жители Алматинской области!

Сегодня весь мир, в том числе и наша страна столкнулась с глобальной угрозой, возникшей из-за пандемии коронавируса. Глава государства Касым-Жомарт Кемелович Токаев издал Указ о введении чрезвычайного положения в стране и поручил принять все необходимые меры, чтобы не допустить широкого распространения вируса.

Как вам известно в городе Алматы зарегистрированы случаи заражения инфекцией среди наших соотечественников. В связи с чем, руководством страны принято решение ввести в горде карантин с 00 часов завтрашнего дня.

На въездах в город будут установлены блок посты и заезд в город будет запрещен. Работа некторых предприятий и организаций будет приостановлена, торгово-развлекательные центры, базары и рестораны будут закрыты.

Данный вопрос мы отрабатываем совместно с акиматом города Аламаты.

Многие из вас работают на предприятиях города, выезжают по делам, на рынки, магазины.

В этой связи прошу с пониманием отнестись и воздержаться от поездок в город Алматы на период действия карантина.

Сейчас, в первую очередь нам необходимо уделить внимание своему здоровью, соблюдать все рекомендации санитарных врачей. Мы не должны допускать ошибок жителей некоторых европейских стран (таких как Италия), которые проигнорировали призывы властей и отнеслись легкомысленно к мерам безопасности. И вы знаете, к чему это привело.

В области все продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. Продукции первой необходимости имеется в полном объеме. Дефицита товаров и лекарственных средств нет. Для стабилизации цен из областного бюджета выделены необходимые средства.

Уважаемые земляки, все принимаемые меры направлены на обеспечение нашей с вами безопасности и стабильности в обществе. В первую очередь подумайте о здоровье своих родных и близких.

Мы должны понимать серьезность ситуации и не давать повода распростаранению вируса.

Спасибо!

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