Никаких спецпропусков для въезда в Алматы не будет
Город должен быть закрыт.
Фото : Костанай тв18 марта 2020, 20:06
На брифинге первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов сообщил, что никаких пропусков для отдельных людей. чтобы въезжать город, не будет, передает zakon.kz.
Никаких пропусков не будет. Комиссия будет в исключительных случаях рассматривать вопрос въезда транспорта, - сказал он.
Речь идет, как говорилось раньше, тех людях, которые необходимы для функционирования жизнедеятельности в городе.
Город должен быть закрыт. Главная задача - победить вирус, - сказал Кожагапанов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012334-cd518a2d18cd73b3bf75e1ee0db8262d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...