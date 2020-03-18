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Никаких спецпропусков для въезда в Алматы не будет

Город должен быть закрыт.

Фото : Костанай тв18 марта 2020, 20:06

На брифинге первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов сообщил, что никаких пропусков для отдельных людей. чтобы въезжать город, не будет, передает zakon.kz.

Никаких пропусков не будет. Комиссия будет в исключительных случаях рассматривать вопрос въезда транспорта, - сказал он.

Речь идет, как говорилось раньше, тех людях, которые необходимы для функционирования жизнедеятельности в городе.

Город должен быть закрыт. Главная задача - победить вирус, - сказал Кожагапанов.


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