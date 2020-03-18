Никаких спецпропусков для въезда в Алматы не будет

Город должен быть закрыт.

На брифинге первый заместитель акима города Алматы Ерлан Кожагапанов сообщил, что никаких пропусков для отдельных людей. чтобы въезжать город, не будет, передает zakon.kz.

Никаких пропусков не будет. Комиссия будет в исключительных случаях рассматривать вопрос въезда транспорта, - сказал он.

Речь идет, как говорилось раньше, тех людях, которые необходимы для функционирования жизнедеятельности в городе.

Город должен быть закрыт. Главная задача - победить вирус, - сказал Кожагапанов.

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