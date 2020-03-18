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В продуктовых магазинах Алматы введут требования на период карантина

Не более 5 человек в очереди, расстояние между людьми не мене 1,5 метров.

Фото : inbusiness.kz18 марта 2020, 20:37

На брифинге по готовности Алматы к карантину в связи с коронавирусом первый замакима города Ерлан Кожагапанов озвучил требования, которые нужно будет соблюдать магазинам, передает zakon.kz.

Он еще раз напомнил, что с 19 марта все непродовольственные магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры будут закрыты.

Будут работать только продовольственные магазины. Но и для них введут ограничительные меры.

Не более 5 человек в очереди, расстояние между людьми не мене 1,5 - 2 метров. Будет специально расчерчено. Те магазины, кто не будет соблюдать требования, будут закрываться, - сказал Кожагапанов.


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