В продуктовых магазинах Алматы введут требования на период карантина

Не более 5 человек в очереди, расстояние между людьми не мене 1,5 метров.

На брифинге по готовности Алматы к карантину в связи с коронавирусом первый замакима города Ерлан Кожагапанов озвучил требования, которые нужно будет соблюдать магазинам, передает zakon.kz.

Он еще раз напомнил, что с 19 марта все непродовольственные магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры будут закрыты.

Будут работать только продовольственные магазины. Но и для них введут ограничительные меры.

Не более 5 человек в очереди, расстояние между людьми не мене 1,5 - 2 метров. Будет специально расчерчено. Те магазины, кто не будет соблюдать требования, будут закрываться, - сказал Кожагапанов.

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