В продуктовых магазинах Алматы введут требования на период карантина
Не более 5 человек в очереди, расстояние между людьми не мене 1,5 метров.
Фото : inbusiness.kz18 марта 2020, 20:37
На брифинге по готовности Алматы к карантину в связи с коронавирусом первый замакима города Ерлан Кожагапанов озвучил требования, которые нужно будет соблюдать магазинам, передает zakon.kz.
Он еще раз напомнил, что с 19 марта все непродовольственные магазины, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры будут закрыты.
Будут работать только продовольственные магазины. Но и для них введут ограничительные меры.
Не более 5 человек в очереди, расстояние между людьми не мене 1,5 - 2 метров. Будет специально расчерчено. Те магазины, кто не будет соблюдать требования, будут закрываться, - сказал Кожагапанов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012339-bc299a74dde0270074c1bdc1fb18c140
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...