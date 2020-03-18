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В Иране 103-летняя женщина вылечилась от коронавируса

Женщина стала второй пожилой пациенткой в Иране, которая пережила эту болезнь.

Фото : apimages.com18 марта 2020, 21:13

Иранские медики сообщили что сумели вылечить 103-летнюю женщину, которая ранее заразилась коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, ее госпитализировали в городе Семнан около недели назад. Выписали пациентку 17 марта.

Эта женщина стала второй пожилой пациенткой в Иране, которая пережила эту болезнь. Первым был 91-летний мужчина из города Керман на юго-востоке страны. Его выписали из больницы после трехдневного лечения, несмотря на то что он был также болен астмой и страдал от высокого кровяного давления.

На сегодняшний день в Иране подтверждено 17 361 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, из которых 1 135 закончились летальным исходом. Иран входит в пятерку стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом.


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