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Германия остановила прием беженцев из-за коронавируса

Число заболевших пневмонией СOVID-19, вызванной новым вирусом, в Германии уже превысило 8,5 тыс. человек, скончались более 20.

Фото : Germania.One18 марта 2020, 22:07

Германия приняла решение временно приостановить прием гуманитарных беженцев из-за пандемии коронавируса в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Фактический прием мигрантов по гуманитарным соображениям был прекращен уже с прошлой пятницы.

Как долго будут действовать ограничительные меры, не уточняется.

В свете мероприятий по сдерживанию пандемии МВД вчера официально дало указание Bamf приостановить на неопределенное время процедуру размещения [беженцев] в рамках механизма "один к одному" с Турцией и государственной процедуры размещения [мигрантов], — цитирует немецкий новостной портал OZZ сообщение представителя ведомства.

Число заболевших пневмонией СOVID-19, вызванной новым вирусом, в Германии уже превысило 8,5 тыс. человек, скончались более 20

По состоянию на 18 марта в мире число инфицированных коронавирусом превысило 200 тысяч человек, при этом погибли более 8 тысяч человек, более 82 тысяч вылечились. Коронавирус выявлен в 167 странах и территориях.


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