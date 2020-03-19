В Алматы оцеплен ЖК "Сункар". Там находился больной коронавирусом

Жители данного комплекса не имеют право покидать территорию очага заражения.

Первый очаг в городе Алматы, подвергнувшийся полному карантину: ЖК Сункар на улице Зенкова 59, сообщает zakon.kz.

По имеющимся данным ЖК "Сункар" в Алматы закрывают на 15-дневный карантин. Жители данного комплекса не имеют право покидать территорию очага заражения.

Точное количество зараженных COVID-19 в ЖК "Сункар" неизвестно, уточняется.

О том, что в Алматы имеются очаги заражения коронавирусом, упомянул 18 марта заместителя акима города Ержан Бабакумаров.

Он не назвал конкретных мест, но рассказал об алгоритме действий, предложив разорвать цепочку заражения.

Теперь одно место стало известным.

В полночь 19 марта в Алматы и Нур-Султане начал действовать карантин, въезд и выезд закрыты.

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