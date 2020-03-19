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Первая смерть от коронавируса подтверждена в Черной Африке

Умерла 62-летняя женщина, страдавшая диабетом.

Фото : rossaprimavera.ru19 марта 2020, 01:24

Первый случай смерти от коронавируса нового типа подтвержден в Буркина-Фасо, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что от COVID-19 погибла 62-летняя женщина, страдавшая диабетом. Также за сутки в Буркина-Фасо выявлены семь новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших в стране достигло 27.

О первых случаях заражения новым вирусом в стране стало известно 10 марта. Сообщалось, что все заболевшие старше 50 лет недавно вернулись из Франции.


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