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ВОЗ сообщила о начавшихся испытаниях вакцины против коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения поблагодарил всех ученых мира, которые приняли участие в совместной работе.

Фото : Portal Mix Vale19 марта 2020, 02:03

В мире начались первые испытания вакцины против COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Известия".

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Первые тесты вакцины начались, всего спустя 60 дней после того, как была передана генетическая последовательность коронавируса. Это невообразимое достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию, – сказал он.

Гебрейесус поблагодарил всех ученых мира, которые приняли участие в совместной работе.

По состоянию на 17 марта в мире заразились коронавирусом более 200 тысяч человек. Из них более 8 тысяч умерли, свыше 81 тысячи излечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане.


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