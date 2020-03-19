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Депутат конгресса США заразился коронавирусом

Это первый известный случай, когда член конгресса США заразился коронавирусом.

Фото : lenta.ru19 марта 2020, 06:34

Член палаты представителей США Марио Диас-Баларт заразился новым коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это первый известный случай, когда член конгресса США заразился коронавирусом.

Диас-Баларт находился на всякий случай на добровольном карантине с 13 марта в Вашингтоне, потому что опасался за свою супругу, состояние здоровья которой делает ее очень уязвимой для вируса, говорится в заявлении офиса конгрессмена. В минувшие выходные у депутата поднялась температура.

Только что его проиформировали, что он дал позитивный результат на коронавирус, - уточнили сотрудники конгрессмена.

Сам Диас-Баларт сообщил, что чувствует себя уже "намного лучше". Депутат призвал всех следовать советам санитарных врачей, стараться не заразиться и сократить распространение эпидемии.

Не менее 14 членов конгресса заявили ранее, что отправляются на карантин из-за контактов с людьми, заразившимися коронавирусом. Пока что ни у кого из этих депутатов вирус не подтвердился, а у некоторых анализ дал отрицательный результат.


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