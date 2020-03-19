Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала до 24 долларов

18 марта к концу дня она подешевела до минимума с мая 2003 года.

На открытии торгов цена нефти Brent превысила отметку 26 долларов за баррель, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По данным биржи ICE в Лондоне, цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов.

По состоянию на 5:25 (по Нур-Султану) стоимость барреля Brent достигла 26,42 долларов, тогда как WTI торговалась на уровне 22,2 долларов.

На торгах в среду, 18 марта, цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и упала ниже 25 долларов за баррель.Она опустилась с 28,40 долларов за баррель в начале сессии до 24,72 долларов на минимумах к концу дня.

Последний раз на таких уровнях цены на нефть были в мае 2003 года.

Стоимость нефти падает с начала месяца, после того, как стало известно о срыве сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу. Из-за распространения коронавируса спрос на нефть просел, и страны - участники соглашения хотели ввести дополнительные ограничения на добычу для поддержки цен.

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