Чем заменить медицинскую маску, рассказал врач

Для защиты от воздушно-капельных инфекций необходимо защищать и глаза.

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов рассказал, чем можно заменить медицинские маски, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Для профилактики заболевания коронавирусом COVID-19 медики рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах и носить медицинские маски. Последние уже давно стали редкостью в аптеках, но их еще можно встретить в интернете за внушительные деньги, либо стоит найти им альтернативу.

Маска должна быть четырехслойной. Можно сделать маску из подручных средств, например, из марли. Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом, – рассказал Георгий Викулов.

Такие маски будут одноразовые, их можно использовать не более двух часов. Предназначены для тех, кто уже заболел, кто ухаживает за заболевшим и для всех групп риска. Иммунолог-инфекционист также рассказал, нужно ли чем-то пропитывать маски.

В социальных сетях фигурируют видео-рекомендации, что нужно пропитывать маски прополисом, эфирными маслами. Это абсолютно не обязательно. Для защиты от вирусных инфекций важен механический барьер, а не пропитка антисептиками. К тому же у некоторых людей есть аллергия на подобные компоненты, – рассказал Георгий Викулов.

От ряда инфекций, особенно воздушно-капельных, нужно защищать и глаза, отметил врач.

Если мы говорим про капельные инфекции, про новую инфекцию COVID-19, заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки. Поэтому глаза тоже нужно защищать. Можно надевать "нулевые" очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза, – рассказал Георгий Викулов.

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