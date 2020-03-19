Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом в Казахстане
На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев.
Фото : zakon.kz19 марта 2020, 08:23
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 08.00 час. 19 марта 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz
Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.
Это гражданин Российской Федерации, прибывший рейсом Москва-Алматы 15 марта. На данный момент он находится на карантине в стационаре, состояние удовлетворительно, - говорится в сообщении министерства здравоохранения.
На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
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