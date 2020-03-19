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Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Сальвадоре

Мужчина вернулся из поездки в Италию несколько дней назад.

Фото : pixabay.com19 марта 2020, 09:47

Первый случай заражения коронавирусом в Сальвадоре. Об этом 18 марта сообщил президент страны Найиб Букеле в эфире государственного телевидения, сообщает zakon.kz.

Результат одного из анализов, сделанный нашими медиками, положительный. Официально в Сальвадоре есть зараженный коронавирусом, - цитирует ТАСС его слова.

По словам президента, инфицированный местный житель вернулся из поездки в Италию несколько дней назад.


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