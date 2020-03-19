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Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана и Алматы

При этом в некоторых обменных пунктах цена доллара доходит до 471,5 тенге.

Фото : zakon.kz19 марта 2020, 09:48

Продажу долларов приостановили многие обменники самых крупных городов РК – Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает zakon.kz.

При этом в некоторых обменных пунктах Алматы цена доллара доходит до 471,5 тенге. А евро местами продают аж по 514-515 тенге.

В Нур-Султане практически везде продажа отсутствует. Цена евро выросла до 500 тенге.

Между тем официальный курс доллара США, установленный Нацбанком на четверг, составляет 439,32.

На Казахстанской фондовой бирже KASE на данный момент курс доллара составляет 439,56 тенге.


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