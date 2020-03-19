Испытания вакцины от коронавируса уже начались - ВОЗ
В декабре прошлого года Китай известил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане.
Фото : MIGnews.com19 марта 2020, 09:55
Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz.
Эксперты приступили к испытаниям уже через 60 дней после того, была выпущена генетическая последовательность вируса.
Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств, — сказал Генеральный директор ВОЗ.
В декабре прошлого года Китай известил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название COVID-19 и признала вспышку пандемией.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012399-e1379096b3a0a03ba48f1143e84154c4
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...