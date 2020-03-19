Испытания вакцины от коронавируса уже начались - ВОЗ

В декабре прошлого года Китай известил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения заявила о начале первых испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz.

Эксперты приступили к испытаниям уже через 60 дней после того, была выпущена генетическая последовательность вируса.

Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств, — сказал Генеральный директор ВОЗ.

В декабре прошлого года Китай известил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название COVID-19 и признала вспышку пандемией.

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