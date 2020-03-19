Коронавирус в Кыргызстане. История вернувшегося из Саудовской Аравии паломника

Паломник рассказал, что не проводил той по случаю совершения хаджа.

В Кыргызстане выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшими оказались паломники малого хаджа, которые вернулись на родину из Саудовской Аравии 12 марта. В Сузакском районе, жителями которой оказались инфицированные, власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Вместе с сузакцами на борту самолета были кыргызстанцы из других регионов страны. Всех их находят и отправляют на карантин. Они будут под особым контролем медиков. Журналисты 24.kg нашли одного из пассажиров того самого рейса, которым вернулись паломники, передает zakon.kz.

63-летний житель села Жалгыз-Орук, что в Иссык-Кульской области, Сабыр Жапаров ответил на вопросы.

- Когда вы улетели на умру?

- Как известно, умра длится 15 дней. Мы уехали в конце февраля, прибыли в Бишкек в ночь на 13 марта.

- Вас, пассажиров, проверяли в аэропорту "Манас"?

- Да, в аэропорту нас проверяли тепловизором, потом мы заполнили анкету, у нас взяли мазок из носа. В анкете записали все наши данные: имена, фамилии, место жительства, возраст, из какой страны мы прибыли.

- И потом сразу отпустили?

- Да, нам сказали, что мы должны находиться в домашнем карантине, и отпустили. Из аэропорта все уехали своим ходом. Меня ждали мои дети. Два дня я был в Бишкеке. Затем приехал на Иссык-Куль.

- Вы наверняка встречались с родственниками и провели той по случаю совершения малого паломничества?

- Нет, учитывая ситуацию, я не стал приглашать домой гостей. Встречался только со своими детьми в Бишкеке и селе. Нас тут в палате четверо, все мы вернулись с умры. Никто из четверых не провел той, не собирал множество гостей.

- Вас только 18 марта посетили медики и забрали на карантин?

- Да, вчера забрали в районную больницу. У меня взяли анализ на коронавирус. У всех в палате взяли. Но ни у кого из нас симптомов заболевания нет. Наших родных тоже проверяют дома, в местных ЦСМ. У меня, например, дома внуки были маленькие, теперь все проходят медосмотр.

- А вам не сообщили результат мазка, который брали у вас на санитарно-карантинном посту в аэропорту?

- Нет. Не знаю результат. Может, он потерялся.

- В Саудовской Аравии чувствовались напряжение или паника в связи с распространением коронавируса?

- Нет, мы ничего такого не заметили. Все прошло как обычно, и никаких особых ограничений не было. Из Аравии до Шарджи с нами летели 100 граждан Афганистана. Затем мы, 165 кыргызстанцев, направились домой рейсом Шарджа — Бишкек.

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