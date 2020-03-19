В Ухане за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом

В стране постоянно растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа.

Число погибших от коронавируса в Китае за последние сутки выросло на восемь человек, количество заразившихся увеличилось на 34, выздоровели еще 819 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. И ни один из новых случаев не приходится на эпицентр эпидемии в стране город Ухань, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,9 тыс. человек, из них выздоровели 70,4 тыс., умерли 3 245. Официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 4%. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 86% до 87%.

Ситуация по стране стабильная: в 15 из 31 регионах совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах еще 16 провинций, административных районов и городов центрального подчинения колеблется от одного до нескольких десятков человек. В Пекине насчитывается 92 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - семь, на Хайнане остался всего один.

В центральной провинции Хубэй, где почти ликвидирован главный очаг пневмонии, за последние сутки умерли восемь человек (в остальных регионах Китая летальных исходов не было), никто не заразился, выздоровели 795 человек. Там еще насчитывается около 6,9 тыс. инфицированных. На большей части материкового Китая уже много дней отсутствуют новые случаи заражения.

Но в стране постоянно растет число инфицированных, прибывающих из-за рубежа: власти зарегистрировали уже 189 таких случаев, из них 34 (в Пекине, Шанхае и еще трех регионах) - за последние сутки.

Под наблюдением медиков в КНР все еще находятся свыше 9,1 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 105 человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у более чем 2,3 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи заражения выявлены более чем в 130 странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 200 тыс. заразившихся и более 8 тыс. летальных исходов.

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