Мировой теннис ушел на каникулы до июня

Из-за коронавируса.

Неповторимые вздохи, точные удары, упругие мячики и натянутые, как струны, сетки на ракетках... Обо всех этих моментах большого тенниса, как и о самом виде спорте, придется забыть до лета. Виной всему - продолжающаяся пандемия коронавируса во всем мире, передает zakon.kz.

Изначально ATP и WTA приняли решение приостановить все турниры до апреля, но теперь сроки возобновления теннисных турниров сдвигаются на лето.

В распространенном сообщении отмечается, что профессиональные теннисные турниры, которые должны были состояться в весенней части сезона на грунте, отменены. В список попали соревнования ATP и WTA в Мадриде и Риме, женские ивенты в Рабате и Страсбуре, а также мужские – в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе. Отменены турниры серии «Челленджер» и ITF. Действующие рейтинги теннисистов заморожены. Таким образом, в мировом теннисе возникает пауза как минимум до 7 июня.

Joint Announcement: ATP & @WTA extend suspension of tours.



Due to the continuing outbreak of COVID-19, all ATP and WTA tournaments in the Spring clay-court swing will not be held as scheduled. — ATP Tour (@atptour) March 18, 2020

Мы рассматриваем все варианты сохранения и оптимизации теннисного календаря с учетом различных дат возможного возобновления туров, которые пока неизвестны. Мы будем работать над этими вопросами вместе с теннисистами и представителями турниров, а также с другими руководящими органами», – говорится в сообщении.

Уже известно, что один из Турниров Большого шлема - французский Роллан Гаррос перенесли на осень. Он будет сыгран под крышей в с 20 сентября по 4 октября.

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