Казахстан и Бразилия будут сотрудничать в экстрадиции осужденных

На сегодня одна казахстанка находится в Бразилии под стражей и еще от одного гражданина поступил запрос о передаче его в Казахстан.

На пленарном заседании сената парламента депутаты одобрили ряд ратификационных документов между Казахстаном и Бразилией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, о выдаче лиц и о передаче осужденных, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов, в целях ратификацию представлены три договора между Казахстаном и Бразилией. Это "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам", "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц" и о "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о передаче осужденных лиц".

Подписание таких договоров с Бразилией имеет важное значение. Хочу отметить что Бразилия одна из первых стран, признавших нашу независимости. Несмотря на отдаленность в расстоянии у нас тесные взаимосвязи. С 2016 года между двумя странами установлен безвизовый режим, в последние годы увеличивается и поток туристов. Например, в прошлом году к нам из Бразилии прибыло свыше тысячи человек. Тем не менее есть те, кто нарушает иммиграционный закон и даже имеются факты совершения преступления. На сегодня одна наша гражданка находится там под стражей, - сказал он.

Касательно договоров, то они подписаны в Казахстане в 2018 году.

Первый договор о правовой помощи по уголовным делам - договор предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых, обвиняемых. Например, это получение свидетельских показаний, передача лиц, содержащихся под стражей, проведение экспертизы при поступлении запроса и возвращение активов и другие, - уточнил Ахметжанов.

Замгенпрокурора добавил, что по договору следственные органы двух государств по взаимному согласию могут оказывать другую иную помощь.

Второй договор - о выдаче. Он регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности и приведения приговора в суда в исполнение. Договором предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа в ней. Также договор о передаче осужденных лиц позволит осужденным отбывать наказание у себя на родине. Согласно статье 11 конституции государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами. То есть, если наш гражданин за рубежом совершил преступление, мы должны его защитить, - пояснил он.

При этом Ахметжанов отметил, что в настоящее время по количеству осужденных Бразилия занимает 23 место, а Казахстан 99 место.

Поэтому нашим гражданам, которые находятся под содержанием в тюрьмах Бразилии, им достаточно сложно. Сейчас от одного гражданина РК поступил запрос о передаче его к нам в Казахстан. Поэтому в соответствии с законом о международных договорах РК данные договора подлежат ратификации, так как напрямую затрагивают права и свободы человека и гражданина, - заключил представитель ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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