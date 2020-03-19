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Перебоев с поставками товаров нет - замакима Нур-Султана

Запасы в торговых сетях и складах города имеются в достаточных объемах.

Фото : Zakon.kz19 марта 2020, 11:38

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал о поставках социально значимых товаров в город в период карантина, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно плану мероприятий продовольственной безопасности. С регионами проработан вопрос прямых поставок. На сегодняшний день перебоев с поставками социально значимых продовольственных товаров нет, - сказал заместитель акима на пресс-конференции в СЦК.


Он отметил, что запасы в торговых сетях и складах города имеются в достаточных объемах.

Важно сказать, что все торговые точки, где имеются товары первой необходимости, они работают в усиленном режиме. Мы с ними постоянно проводим мониторинг, - добавил Бахтияр Макен.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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