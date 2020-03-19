Чиновники украли 45 млн тенге, выделенных на строительство школы

Досудебное расследование было начато 13 марта 2020 года межрайонным отделом по противодействию коррупции по Балхашскому региону.

Руководство отдела ЖКХ подозревают в хищении 45 млн тенге, выделенных по программе "Нурлы Жол" в Карагандинской области, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Руководство отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района Карагандинской области подозревается в хищений бюджетных средств в особо крупных размерах, — сообщил Бигайдаров.

Он добавил, что 13 марта 2020 года межрайонным отделом по противодействию коррупции по Балхашскому региону Департамента Агентства по Карагандинской области начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами.

По версии следствия, руководители ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района" и ПК "Аспап" подозреваются в хищений бюджетных средств в размере более 45 млн тенге, выделенных в рамках госпрограммы "Нурлы Жол" на объект "Строительство школы на 464 мест" в поселке Сарышаган Актогайского района.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемых будет принято судом, — заключил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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