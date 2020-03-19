Меркель высказалась о карантине и вынужденной изоляции

Всему виной - пандемия коронавируса.

Практически во всем мире сейчас введен карантин и закрыты границы. Миллионы не могут поехать на работу, дети не ходят в школу или в детский сад, закрыты театры и кинозалы, магазины. Канцлер Германии Ангеля Меркель обратилась к жителям страны с обращением, где объяснила необходимость введения карантина и столь жестких мер по ограничению контактов между людьми, передает zakon.kz.

Ближайшие недели будут еще сложнее. И, возможно, самое тяжелое - нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то само собой разумеющимся. Это ограничения, которых еще не было никогда в Германии. Мы все должны найти способы выразить симпатию и дружеское отношение, - использовать скайп, телефонные звонки, электронную почту, возможно, снова писать письма, ведь почта доставляется. Мы - демократия. Мы живем не по принуждению. Это исторически важная задача, с которой мы можем только вместе справиться, - сказала канцлер Германии.

Она попросила жителей страны отнеситесь к этому серьезно.

Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий, - заявила она.

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