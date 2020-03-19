Отель переделают под больницу для зараженных коронавирусом в Нур-Султане

В ближайшее время в здании закончат ремонт.

Гостиницу Ramada Palaza переделают под больницу для зараженных коронавирусом. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент zakon.kz.

У нас есть план А и план Б. Если у нас будет необходимость с учетом увеличения пациентов, то по нераспространению коронавируса мы будем создавать дополнительные койки. Сегодня акиматом приняты меры, чтобы обеспечить дополнительными койками пациентов, и в гостинице InterContinental - это Ramada Plaza мы проводим ремонтные работы для подготовки данного объекта, чтобы они могли принимать пациентов и соблюдать карантинный режим, - сообщил заместитель акима.

Он отметил, что в скором времени в здании закончат ремонт.

Другие объекты, которые сегодня готовы принимать в рамках плана С, с ними идут переговоры, чтобы максимально обеспечить карантинный режим тех пациентов, которые имеют подозрение на опасную инфекцию, - добавил Макен.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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