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Адвоката подозревают в мошенничестве в Актюбинской области

По версии следствия, адвокат под предлогом положительного решения вопроса по делу завладел у родственников своего подзащитного крупной денежной суммой.

Фото : Zakon.kz19 марта 2020, 12:04

Адвокат Актюбинской областной коллегии адвокатов подозревается в мошенничестве, сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Адвокат Актюбинской областной коллегии адвокатов подозревается в мошенничестве. Дело расследуется Департаментом Агентства по Актюбинской области, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, адвокат подозревается в том, что будучи защитником подозреваемых по уголовному делу, под предлогом положительного решения вопроса по делу путем обмана и злоупотребления доверием родственников подозреваемых завладел их денежными средствами в общей сумме 3 млн тенге.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины, будет вынесено судом, — отметил следователь Агентства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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