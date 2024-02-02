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Законодательство РК

Подозреваемого в мошенничестве на 3 млрд тенге задержали в Кызылорде

Подозреваемого в обмане казахстанцев на 3 млрд тенге задержали в Кызылорде Фото: pxhere
Подозреваемого в мошенничестве на сумму в 2,9 млрд тенге задержали в Кызылорде. По версии следствия, он обманул 235 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК утром 2 февраля, в Кызылорде провели операцию по задержанию подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Подозреваемого задержали 30 января при координации Генеральной прокуратуры. Известна его фамилия – Каржауов.

Следствие установило, что Каржауов в составе группы лиц в 2021-2022 годах оформлял на казахстанцев фиктивные автокредиты. От его действий, по данным правоохранительных органов, пострадали 235 человек. Ущерб составил 2,9 млрд тенге.

"В ходе расследования Каржауов скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас он водворен в следственный изолятор города Кызылорды", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что казахстанцы отдали онлайн-мошенникам 13 млрд тенге.

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