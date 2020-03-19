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В Нур-Султане рассказали, будут ли блокировать дома заразившихся

В Нур-Султане зараженного и контактных с ним граждан будут изолировать.

Фото : pixabay.com19 марта 2020, 12:12

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал, будут ли в столице блокировать жилье заразившихся коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Если мы будем какой-то жилой комплекс блокировать для проведения карантина, конечно, это неправильно. Потому что мы сразу же в экстренном порядке будем госпитализировать пациента, у которого выявляется какой-то диагноз. Если человек себя плохо очень чувствует и обращается в скорую помощь - мы его моментально госпитализируем. Если было какое-то общение его с родными и жителями. ЖК, конечно, этих людей мы тоже будем направлять на карантин, - сообщил Макен на пресс-конференции в СЦК.

Напомним, в Алматы изолировали ЖК "Сункар", в котором находился больной коронавирусом. Дома закрыли на 15-дневный карантин. Жители данного комплекса не смогут покидать территорию очага заражения.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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