Психотерапевт дал советы для мирной жизни в семье во время карантина

Первое - не ищите виноватых.

Психотерапевт Константин Ольховой дал пять советов для мирной жизни в семье во время карантина, сообщает zakon.kz.

Первое - не ищите виноватых. Вы не можете ничего сделать с бурей, ураганом, землетрясением - на карантин по коронавирусу по решению правительств по всему миру вы никак повлиять не можете. Постарайтесь не обижаться - вот так происходит. Если вы настроите себя на это, как на зиму, весну, лето, вам станет легче.

Максимально стараемся сглаживать острые углы. Все желания доказать истину, поссориться, переделать кого-то оставляем на потом. Переключайтесь на работу, прогулку, а в голове повторяйте - все разборки откладываем на нормализацию жизни. Сейчас они будут непродуктивны, просто получите скандал.

У большинства людей почти всегда есть объекты для внешнего переключения, то, что в психотерапии называется триангуляцией - когда можно переключаться на третьи действия. В условиях изоляции в тесном кругу привычные триангуляции - работа, торговые центры, походы в гости - исчезают, и чтобы не увеличивать стресс - создайте новые. Займитесь домашними делами - перекрасьте стены, научитесь печь новый пирог. Пялиться в компьютер или телевизор - это худший вариант.

Важность физических активностей - хорошая физическая форма - это хорошая психическая форма и наоборот. Активности, аэробика, гимнастика, прятки - при любом карантине есть возможность выйти прогуляться.

Самое-самое главное: в подобных ситуациях люди часто говорят о страхе смерти. Не самое страшное умереть, самое страшное - потерять человеческий облик: вы всегда должны помнить, что все карантины рано или поздно закончатся, а ваши человеческие отношения с вашими близкими останутся. Помните это, не делайте резких движений, заботьтесь и любите друг друга.

Источник: РИА Новости

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