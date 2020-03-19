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730 человек находятся на домашнем карантине в Алматы

У всех температура в пределах нормах.

Фото : 24tv.ua19 марта 2020, 12:14

19 марта стало известно об еще одном случае коронавируса в Казахстане. Он зарегистрирован в Алматы. В связи с этим руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о том, сколько людей сейчас находится на карантине в городе, передает zakon.kz.

Он уточнил, что в четырех провизорных центрах на карантине находятся 608 человек.

На домашнем карантине - 730 человек. У всех температура в пределах нормы, - сказал он.

Абилдаев добавил, что в настоящий момент в инфекционных больницах находятся 16 пациентов.

В детской инфекционной больнице - двое детей и одна мама с выявленной инфекцией. У одного заболевшего - состояние средней тяжести (обструктивная болезнь легких), у других - удовлетворительное, - добавил Абилдаев.

На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

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