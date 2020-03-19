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В Алматы аппаратов искусственной вентиляции легких достаточно

Абильдаев рассказал, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Алматы.

Фото : кадр из видео19 марта 2020, 12:15

В Алматы рассказали, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких в местных больницах, передает zakon.kz.

Хотелось бы проинформировать население касательно аппаратов искусственной вентиляции легких. Сообщаем, что данные аппараты в медицинских организациях Алматы имеются в достаточном количестве. 479 городских и более 100 штук в республиканских организациях, - сказал руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.


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