В Алматы аппаратов искусственной вентиляции легких достаточно
Абильдаев рассказал, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Алматы.
Фото : кадр из видео19 марта 2020, 12:15
В Алматы рассказали, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких в местных больницах, передает zakon.kz.
Хотелось бы проинформировать население касательно аппаратов искусственной вентиляции легких. Сообщаем, что данные аппараты в медицинских организациях Алматы имеются в достаточном количестве. 479 городских и более 100 штук в республиканских организациях, - сказал руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев.
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