Минимальные розничные цены установили в РК на водку и ликероводочные изделия

Цены установлены до конца 2020 года.

Правительство РК своим постановлением от 16 марта 2020 года установило минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2020 год, передает zakon.kz.

Так, установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!