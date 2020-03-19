Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Минимальные розничные цены установили в РК на водку и ликероводочные изделия

Цены установлены до конца 2020 года.

Фото : rostvel.ru19 марта 2020, 12:20

Правительство РК своим постановлением от 16 марта 2020 года установило минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2020 год, передает zakon.kz.

Так, установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты