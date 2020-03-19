Минимальные розничные цены установили в РК на водку и ликероводочные изделия
Цены установлены до конца 2020 года.
Фото : rostvel.ru19 марта 2020, 12:20
Правительство РК своим постановлением от 16 марта 2020 года установило минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2020 год, передает zakon.kz.
Так, установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в размере 1 980 тенге за литр.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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