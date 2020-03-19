Токаев поговорил c Жээнбековым

По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии.

Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По мнению президентов, согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против эпидемии.

Собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

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