Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Армении число зараженных коронавирусом увеличилось до 115 человек

Ранее власти республики сообщали о 110 подтвержденных случаях коронавируса.

Фото : © Sputnik19 марта 2020, 12:25

Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 115, сообщила в четверг пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти республики сообщали о 110 подтвержденных случаях коронавируса.

"В Армении подтверждены еще пять случаев коронавируса. Общее число достигло 115 ", - написала Никогосян в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты