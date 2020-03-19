В Армении число зараженных коронавирусом увеличилось до 115 человек

Ранее власти республики сообщали о 110 подтвержденных случаях коронавируса.

Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 115, сообщила в четверг пресс-секретарь министерства здравоохранения Алина Никогосян, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее власти республики сообщали о 110 подтвержденных случаях коронавируса.

"В Армении подтверждены еще пять случаев коронавируса. Общее число достигло 115 ", - написала Никогосян в Facebook.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.

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